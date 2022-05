RAHVASTIK ⟩ Suured pered väärivad võrdseid võimalusi

Peretoetuste tõus ja nende indekseerimine on olnud üks meie pikaajalisi ettepanekuid lastega perede heaolu parandamiseks. Praegusel keerulisel ajal on eriti suur rõõm, et neile mõtetele on tekkinud märkimisväärne toetus.

Riigi prioriteet ei saa olla muu kui tema enda rahvas – rahvata poleks ka riiki. Eesti kestma jäämise koormat kannab aga ennekõike just lasterikas pere. Nendes peredes on kõike rohkem – helladest kallistustest kuni suurte energiakuludeni välja. Ilma ühiskonna toeta jääksid võimalused laste arenguks ja heaoluks neis peredes aina ahtamaks. Eriti praegu, kui meil on kõigi aegade kõrgeim inflatsioon, kallinenud on esmatarbekaubad, mitmekordistunud energiakulud ning tõusujoones kulgevad ka huviringide tasud. Kui pere esiklaps juhtub saama 19-aastaseks ning peretoetused järsult vähenevad, on olukord veelgi keerulisem. Need on mureteemad, mis on ülekaalukalt sageli esile tõusnud küsitlustes või vestlustes lasterikaste perede vanematega.