Susanna Veevo ⟩ Eestlased toetavad riigi sekkumist rahu tagamisse

Veelgi enam, me ei ole globaalses võtmes enam abivajajad, vaid doonorid nii idas kui lõunas. Eesti on olnud suurim Ukraina toetaja inimese kohta mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. Arengukoostöö ehk n-ö arenguriikide toetamine nii rahaliselt kui oskusteabe kaudu on nii Eesti kui ka Euroopa jaoks üha enam arenev koostöövaldkond, mille eesmärk on suurendada võrdsust ja stabiilsust vähema sissetuleku ning madalama inimarenguga riikides. Eesti inimeste seas on nii majanduslikust kui ka ühiskondlikust vaatenurgast toetus arengukoostööle ja kolmandate riikide toetamisele stabiilselt kasvanud, selgub Arengukoostöö Ümarlaua tellitud ja Norstati tehtud küsitlusest.