Ülo Kalm ⟩ Paneelmajad vajavad riigi toetust

On teemasid, mis on vaja ausalt lõpuni lahti rääkida. Üks selliseid on meie kodumajade soojustamine. Plaane on palju, aga tulemusi vähe. Linnad on endiselt täis paneelmaju, mis sooja ei pea. Mis on põhjus? küsib ja selgitab ühistu juhatuse liige Ülo Kalm.