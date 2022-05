Minu arvamus on, et see probleem vajaks lahendamist ka meie riigis. Ma ei tahaks enam elada, kui ma ei saa oma eluga enam ise hakkama, kui oleksin voodihaige ja ei saaks enam elust osa võtta, vaid ootaksin, millal mind kasitakse, millal mulle toitu suhu pannakse jne. Ma ei tahaks olla koormaks oma perele.