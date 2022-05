Iverson Ng ⟩ Meie aja revolutsioon: Hongkong ja Ukraina

Linastus toimub ajal, mil 2019. aasta protestilause «Meie aja revolutsioon, vabastada Hongkong» jagamine mis tahes vormis on muutunud ebaseaduslikuks. Kolm aastat pärast väljaandmisvastaseid meeleavaldusi on vabadust armastavad hongkonglased kas vangistatud, põgenenud või paguluses. Kuni selle aasta märtsini on üle 100 000 hongkonglase taotlenud Briti (ülemeremaade) viisat, et Hongkongist põgeneda, ja umbes 10 300 hongkonglast on seoses 2019. aasta meeleavaldustega vahistatud.