Artemi Troitski ⟩ Vene muusikasse naaseb agitpropi ajastu

Venemaa agressioon ja täiemahuline verine sõda Ukraina territooriumil on loonud uue reaalsuse, mille kõikide tahkude hindamine seisab veel alles ees. Ja ka õuduse tundmine. Tagajärjed puudutavad kõiki, alates näljahädast Aafrikas kuni inflatsioonini Ameerikas. Kuid kõige rängemini tabab see olukord Euroopat ja ennekõike mõistagi Ukrainat ja Venemaa Föderatsiooni. Seejuures tundub mulle, et Venemaast käib ajaloo haamer üle isegi veel julmemalt.