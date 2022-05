«Isa, nüüd on nii, et me peame väikse laenu tegema,» ütles Toots isale. «Võlg on võõra oma, laenu leib ja laastu tuli, see ei pea kaua vastu, nii läheb koht ka veel haamri alla,» ütles seepeale isa. Nagu mäletame, soovis Toots talu korda teha, aga selleks oli rahast puudu.