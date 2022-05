Olev Remsu ⟩ Mis ootab meid 9. mail?

Teise maailmasõja üht osa, Nõukogude-Saksa sõda, nimetakse ida pool suureks isamaasõjaks ja sellest on kujunenud venemaalastele usk, selle usu jumal on Stalin. Osaliselt veel salajumal, ent järjest rohkem avalik. Mida variserlikumaks läks kommunismi rajamine, seda enam jumaldati võitu. Kui kommunism hoopis ära langes, kommunistlik partei keelati, jäi võit ainukeseks iidoliks. Putin loodab tõusta Stalini kõrvale, suurt sõda pole talle seni antud, esialgu tuleb sõdida naabritega. Mida suurematega, seda suurem on au ta enda ja tema toetajate silmis. Ja suurt sõda võib üritada, vähemalt sellega ähvardada ning nõnda saavutada ilma ainsa pärispauguta suur, stalinlik võit, kasutades demokraatia omapära, et rahvas otsustab, kes riiki valitseb. Stalinil see õnnestus. Vahetult pärast sõda kuulus tuumamonopol USA-le, ent lääne inimesed olid tüdinenud sõjast, nemad otsustasid Stalini kasuks valimiskastide juures. Mäletame, et sõja võitja Winston Churchill kaotas esimestel valimistel pärast sõda. Stalinil ja Putinil niisugust takistust ei ole, nemad võisid ja võivad aina sõdida ja sõdida.