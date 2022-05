Lavly Perling ⟩ Relvade kõrval Eestilt ka tükike õiglust

On palju, mida saame Ukraina õigussüsteemi jaoks teha täna ja kohe, ning üksjagu, mida kaugemas tulevikus. Saame koguda kokku info kuritegude kohta siinsetelt sõjapõgenikelt, toetada neid kannatanutena ning osaleda aktiivselt rahvusvahelise uurimisrühma töös. Praegu annavad paljud riigid ühises uurimisrühmas oma panuse ja see on tuleviku Ukrainale ülioluline.

Ukraina on näidanud rahvusvahelise uurimisrühma kiire moodustamisega, et nad on kindlad oma Euroopa tees ja meie ülesanne on neid selles toetada.