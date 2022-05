Ene Kallas ⟩ Jänesed, Nosferatud ja seakari

Kindlasti on neis filmides mitu korda rohkem õuduse elemente kui vast neis, mida enamasti kinolinadel näidatakse. Haapsalu publik on aga treenitud: must huumor on läbiv teema. Kuni selleni välja, et saalis istujad on võimelised veriste jaburuste peale pisarateni naerma, muhelema zombide treenimise üle, tundma head meelt sellest, kuidas kellelegi nuga kõrri lüüakse. Tundub jõhker ja arusaamatu, eks? Aga ei ole. Kui kõik on asetatud võimalikult jaburasse, samas nutikasse konteksti, sõnademängu ning situatsioonikoomikasse – see lihtsalt on väga naljakas, lahe ja vaatamist väärt.