Andres Herkel ⟩ Putini ja Šoigu üha hädisem kehakeel

Avalikkusel on väga huvitav spekuleerida, milliseid haigusi Putin põeb ja millal ta sureb. Ehkki me ei saa seda mõjutada, on see elu ja surma küsimus kogu tsiviliseeritud maailmale. Putini lahkumine ei lahenda kõiki probleeme, kuid see oleks tohutu psühholoogiline kergendus.