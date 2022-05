Sulev Mäeltsemees ⟩ Ei vähimatki leevendust Venemaa sanktsioonidele!

Kremli mõrtsukas nr 2 (S. Lavrov) on äsja öelnud, et Ukraina läbirääkimistel agressoriga käsitletakse ka sanktsioone. Ilmselt küll venelaste tavaline valetamine, aga ikkagi. Õnneks on Ukraina kangelaslik president öelnud, et sanktsioonid ei saa olla läbirääkimiste teema.