Vambola Paavo ⟩ Eesti kaitsetu energiajulgeolek paneb kukalt kratsima

Ukraina sõjas pommitavad venelased Ukraina kütusehoidlaid. Kosmosest on kõik näha. Vaevalt on meie terminalid võimalike rünnakute eest piisavalt kaitstud. Tartust 12 kilomeetrit eemal asub omaaegne Kärkna naftabaas. Iga kord, kui rongiga Kärknast läbi tuhisen, jäävad pilgu ette mahutid, kust veetakse laiali kütuseid nii Tartusse kui Lõuna-Eestisse. Kui mahutid – aga neid on seal palju ja sees paarkümmend miljonit liitrit – on rongiaknast tavakodanikule näha, mis siis satelliidipildid ütlevad.