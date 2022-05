Marek Strandberg ⟩ Relvajõed voogavad Ukraina suunas. Lõpuks!

Teises maailmasõjas kulus aastaid, enne kui relva- ja moonatarned Euroopasse, ka toonasesse Nõukogude Liitu, lõpuks sõja kulgu muutsid. Kes tapvat ja lõhkuvat rauda rohkem ja kiiremini kokku paneb ning kasutusse võtab, selle päralt ongi võit. See vana tarkus kraabiti tagataskust välja sedapuhku õnneks palju kiiremini. Kolmanda sõjakuu künnisel on kõhklejaid aina vähem. Ameerika Ühendriigid otsustasid koguni Nõukogude relvatorude jaoks moona tootma hakata – tõepoolest, neid on ju Ukrainas palju ja sõjasaagina tuleb neid aina juurde.