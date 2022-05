Valter Lang ⟩ Isamaa on hädaohus – meie ajalugu hävitatakse

Ilmselt tormasid nüüd endale metalliotsijaid hankima needki, kel seda veel pole. Sest uudisnupust võis edasi kuulda, kui palju õnnestunud aardeleid sisse võib tuua: 65 000, 85 000, 100 000 …. Ja võit on kordades tõenäolisem kui Viking Lotos või Royal Casinos mängides. See, et must detektorism ja arheoloogiapärandi rüüstamine on Eestis terav probleem, nagu sõnas Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik Nele Kangert, jäi täiesti aardeotsija Heiko Vaalundi optimismi varju, mille kohaselt «tegelikult iga aastaga tuleb uut väiksemat kraami üles, iga künniga tuleb üles» ja et «randaalitud põld on parem koht otsimiseks kui küntud».