Tiina Veismann ⟩ Eesti keele riigieksam kustutab klassikat

Igal aastal on abiturientidel võimalik eksamit sooritades valida nelja teema vahel, seega saab kaheksa aasta põhjal teha statistikat 32 ülesande kohta. Neist üheksat saaks avada, toetudes näidetele klassikalisest kirjandusest. See ei olekski iseenesest halb suht­arv, kui need üheksa oleksid jaotud aastate peale ühtlaselt. Paraku pole aastad siin sugugi vennad: 2016. ja 2020. aastal oli klassikalise kirjanduse kasutamist võimaldavaid ülesandeid lausa kolm, 2021. aastal kaks, neljal aastal – 2015, 2017, 2018 ja 2022 – mitte ühtegi. Kaheksa aasta peale tuleb 20 ülesannet, kus ilukirjanduse tüvitekstide kasutamine on ülesande püstituses otseselt välistatud sõnaga «tänapäev», paljudel juhtudel välistab klassikalise kirjanduse ka teema (tippsport, sotsiaalmeedia, tarbimisühiskond).