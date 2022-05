Jüri Reinvere ⟩ Saksamaa näeb sõda teisiti

Melnik on huvitav figuur: tema verbaalne anne on silmatorkav. Tema esinemine on mitu korda agressiivsem kui ÜROs istuval ukraina kolleegil, samal ajal aga oskab ta rääkida raadios ja televisioonis nii pehmelt, et kellelgi ei jää kaastunne Ukraina sõja pärast tekkimata. Samas oli aga Steinmeier kahtlemata hakkama saanud väga julge sammuga, isegi Saksamaa oludes. Solidaarsuskontsert võinuks ju iseenesest olla igasuguseid tuleohtlikke teemasid vältiv.