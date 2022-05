Kasvatuspsühholoogia rajaja, ameeriklane Stanley Hall avaldas aastal 1904 mahuka raamatu pealkirjaga «Adolescence» (adolestsents). Ta lõi selle mõiste, tähistamaks sotsiaalset iga, mil inimene pole sotsiaalses mõttes enam laps, aga ei ole ka veel täiskasvanu. Viis kriteeriumi, mis iseloomustavad täiskasvanut, olid Halli järgi järgmised: haridus on omandatud, vanematekodust on lahkutud, töökoht on olemas, on abiellutud ja lapsed on olemas.