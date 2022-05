Eesti suurim demograafiline väljakutse on praegu see, et põliselanike osakaal elanikkonnast on Euroopa riikide väikseim ning kahaneb pidevalt. Juba enne sõja eskaleerumist Ukrainas ning hiljuti vastu võetud välismaalaste seaduse muudatusi oli Eesti väga avatud kolmandate riikide immigratsioonile.