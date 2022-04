Priit Pullerits ⟩ Ajupesule tuleb hakata vastu töötama

Sellised vox populi’d on sotsioloogilisest vaatevinklist mõistagi kaheldava väärtusega, kuid sellegipoolest näitas seekordne küsitlus, kus on Eestis probleem. Probleem hea ja kurja, õige ja vale eristamisega, kui pehmelt öelda. Probleem Eesti julgeolekule, kui otse öelda. Kümned ja kümned tuhanded ei ole Eestis endiselt aru saanud, ei ole kahe kuuga aru saanud – või ei tahagi aru saada –, mis see on, mida Venemaa Ukrainas teeb.