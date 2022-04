Lauri Vahtre ⟩ Sõja tulemuse otsustab nafta

Ammu teada tõsiasi, mille Catherine Belton oma «Putini inimestes» lausa hüpnotiseeriva veenvusega lahti kirjutab. Kuna Vene nafta konverteerub kaupadeks ja relvadeks, siis, teiseks – keegi ostab seda naftat. Kuid mitte ainult kaupadeks ja relvadeks, vaid ka mõjuvõimuks, äraostmiseks, äärmuslaste finantseerimiseks ning terroriks. Selleks aga ei saa tarvitada lihtsalt raha, vaid vaja on musta raha. Seda voolab mühinal. Asi pole selles, et Venemaal on raha palju. Mõnel teisel on seda märksa rohkemgi. Oluline on mõista, et läänt korrumpeeriv ja uimastav rahauputus on võimalik üksnes tänu sellele, et Venemaa valitsus on kuritegelik, ta varastab omaenda riiki, rikub omaenda seadusi ja mahitab hiiglaslikke petuskeeme.