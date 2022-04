Toomas Alatalu ⟩ Putini valed vs. ajalugu

Nimede järjekord pealkirjas teenib eesmärki rõhutada Kremli suleseppade kiirust oma peremehe ajalukku kirjutamisel. Ajalugu, eriti just soliidses, eelnevalt igakülgselt vaetud vormis sünnib ju tagantjärele kirjapandult. Tänaseks on ajavahe fakti ja selle kirjeldamise vahel Wikipedia-tüüpi internetientsüklopeedias mõõdetav päevadega, ent sõda on ka propagandasõda. Eriti julm ja Euroopas peetav sõda.

Sestap pole ime, et Venemaa vastav amet on juba kolm korda protestinud praegu Ukrainas möllava sõja Wikipedias esitatava kajastuse pärast. Kremlis teatakse hästi, et Wikipediast on saanud miljonite teabeallikas tänases kiirelt muutuvas maailmas. Roskomnadzor reageeris esmalt sõja viiendal päeval ja viimati 1. aprillil, mil ähvardas 49 000-dollarilise trahviga, kui üleval olevat teksti tema soovide kohaselt ei muudeta.