VIGURIGA KAART ⟩ Kõik matkateed viivad Aegviitu

Siinsel kaardil on eelkõige esile toodud Eestit läbivad matkamisvõimalused. RMK on ette valmistanud neli sellist matkarada; neist pikim on Loode-Eestit Karula rahvuspargiga Kagu-Eestis ühendav 820 km pikkune Peraküla–Aegviidu–Ähijärve matkarada. Piki rannikut kulgeb 622 km pikkune Ranniku matkarada ja peamiselt Ida-Eestis 720 km pikkune Metsa matkarada.