Urmas Varblane ⟩ Võitlus maailmamajanduse juhtrolli pärast ja Ukraina sõda

Majanduse üleilmastumine on soodustanud Hiina arengut. Tugevad ülemaailmsed väärtusahelad sobitusid suurepäraselt Hiina ekspordile toetuva majanduskasvu mudeliga. USA ja Hiina vahel kehtis omamoodi kokkulepe, et vastastikku põimunud väärtusahelate arendamine on mõlemale poolele kasulik. Hiina sai 30 aastat ekspordi kasvu abil arendada erinevaid võimekusi, sh sõjalisi. Nii on üleilmastumine olnud Hiina jaoks suurim liitlane võitluses ülemaailmse juhtrolli eest.

Hiinas ja teistes tärkavates majandustes on toonud see kaasa vaesuse ülikiire vähenemise. Põhja-Ameerikas ja Euroopas on aga tööstustöötajate reaalsissetuleku kasv peatunud või isegi langenud. See on populistlike parteide tekkimise majanduslik alus. Populismi kasv omakorda on nõrgestanud demokraatlikke majandussüsteeme ja võimaldanud Hiinal rääkida oma süsteemi eelistest. Just Brexit ja Donald Trumpi saamine USA presidendiks andsid Hiinale signaali, et lääs on nõrk ja aeg küps tõugata USA maailmamajanduse liidri kohalt.