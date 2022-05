AJALUGU ⟩ Valgumari ja tuuma-katastroof

Imiteeritud ja kunsttoidu pioneeriks kujunes siinkandis vaieldamatult Viimsis asunud Kirovi-nimeline kalurikolhoos. See oli omaaegne supermajand, kus pandi tööle matkitud krabiliha tootmine Jaapanist soetatud tehnika alusel. Sõnade esisilpidest moodustatud nimetus makra on praeguseni kasutusel ning Jaapani traditsiooniline valgutoode on üle ilma tootmises. Samas hakati tootma ka kalamarja imiteerivat valgumarja.