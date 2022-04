Adik Levin ⟩ Riik paneb hooldekodude rahastamisega tuima

Käimas on julm sõda Ukrainas ja kurb on vaadata ja kuulata, kuidas sõjapõgenikud lahkuvad kodudest. See on praegu meie kõige tähtsam probleem: kuidas aidata kõiki neid õnnetuid inimesi, kes on saabunud ka meile Eestisse. Sellegipoolest tahaks rääkida ka meie inimeste probleemidest. On tähtis, et me sellisel raskel ajal ei suhtuks külmalt ka oma abivajajaisse, kirjutab lastearst dr Adik Levin.