Uuringud näitavad, et eesti keelt teise keelena õppivate õpilaste tulemused on kaugel sellest, et meie ühiskonnas hästi toime tulla. Seetõttu on ühe meetmena plaanis viie aasta jooksul üle minna täielikult eestikeelsele lasteaiale, kirjutab haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierakond).