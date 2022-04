Ilmar Tomusk ⟩ Keeleseadus ei vaja sõjapõgenike pärast muutmist

Eesti keele oskuse puudumine ei ole viimase kolmekümne aasta jooksul olnud Eestis elavatele muukeelsetele inimestele takistuseks, et töötada hooldustöötaja, oskustöölise või seadmete operaatorina. Meil on üle kahe tuhande haridustöötaja, kes ei täida keelenõudeid, kaubanduskeskustes on sadu teenindajaid, kes ei oska eesti keelt, Ida-Virumaal on omavalitsusametnikke, kes ei oska eesti keelt, Tallinnas töötab koolidirektor, kelle eesti keele oskus on pehmelt öeldes nigel. Samas on keelenõuded kogu aeg kehtinud ning keeleõppe ja järjekindla järelevalvega on olukord tasapisi paranenud.