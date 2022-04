Karl Aaron Adson ⟩ Riigikogu peaks olema väärikas

Riigikogu on institutsioon, mis kannab olemuselt endaga väärikust, kuid saab olla vaid nii väärikas, kui on selle liikmed. Ka tilk tõrva rikub meepoti. EKRE fraktsioonis on tilkadest saanud juga häbiväärset käitumist, mis paneb küsima: kas selline meie riik siis ongi? Mida peaksime arvama, kui odavate poliitpunktide ja väärastunud arusaamadega raiutakse lõhesid haavatavamate gruppidesse?