Norman Aas ⟩ Ukrainas viiakse läbi genotsiidi

Pole kahtlust, et Putini algatatud sõja käigus on Venemaa sõjaväelased pannud toime suure hulgal erinevaid sõja- ja inimsusevastaseid kuritegusid ning tapnud tuhandeid süütuid inimesi. Kiievi vabastatud eeslinnades avastatud massimõrvad on Ukraina võimude sõnul vaid jäämäe tipp ja on karta, et päev-päevalt ilmnevad üha uued toimepandud metsikused. Järjest enam kostub seetõttu avaldusi, et Ukrainas toimub genotsiid.