Taavi Pae ⟩ Õigeusu kirik levib Lõuna-Eestis

Õigeusk on aga Eestis üpris mitmepalgeline. Läbinisti õigeusklikud on setod, kellele religioon on üks osa identiteedist ja põimunud tihedalt nende kultuuriga. Enamiku praegustest Eesti õigeusklikest moodustavad aga pärast II maailmasõda siia sisse rännanud venelased ja nende järeltulijad. Seetõttu on õigeusklikke arvuliselt rohkem just Ida-Virumaal ja Tallinnas.