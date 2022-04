Raul Rebane ⟩ Ukraina lapsi tuleks õpetada euroopa keeles

Valides Euroopa suuna, tegi ukraina rahvas otsuse ise. Meil jääb nende valikut ainult austada ja toetada. Eesti keel, nagu ka igasugune muu Euroopa keel, on hea tehniline vahend Euroopa õppimiseks, kirjutab kommunikatsiooniekspert Raul Rebane.

Kuhu selle ajaloolise suurpõgenemise vältel ukraina põgenikud sattusid, siis selle maa keel on ka nende loomulik õpikeel. Eestis on see eesti, Lätis läti ja Prantsusmaal prantsuse keel.