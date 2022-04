Anne Kahru ⟩ Teadusraha laekumine eeldab soolise võrdsuse kava

See oli üheks teemaks ka Tartus 30. märtsil toimunud rahvusvahelise konverentsi «Sooline võrdõiguslikkus teaduses ja kõrghariduses» ümarlauas. Seda juhtis Barbi Pilvre ning osalesid Maili Vilson, Marek Sammul, Kristjan Vassil, Ester Oras ja allakirjutanu. Pärast konverentsi vaatasin Netflixis ära filmi «Picture a scientist». See 2020. aasta dokumentaalfilm kajastab USA naisteadlaste aktsiooni paljastamaks ebavõrdset soolist (ja rassilist) kohtlemist teaduses. Filmi üks peategelane on murrangulisi avastusi teinud arengubioloogia professor Nancy Hopkins USA Massachusettsi Tehnoloogiainstituudist (MIT), kes näitas, et MIT tenuuri naisteadlastel oli 1994. aastal palju vähem laboripinda ja sageli ka madalamad palgad kui nende meeskolleegidel. Film sulatas nagu igikeltsa alt välja ka minu enda teadlaskarjääri valud. Meenus umbes 15 aasta tagune juhtum. Olin väga uhke oma vastloodud töörühma, tarkade kolleegide ja doktorantide üle, kellest lõviosa oli ja on naised (minu erialale tüüpiline). Eesti Televisiooni meeskond tuli meie instituuti teleklippi tegema. Piiluti ka meie seminariruumi ja reaktsioon oli: «Mis padjaklubi see siin on?» Filmimiseks ei läinudki. Selle repliigi pillanud tuntud meestelenäo nime jätan nimetamata – aeg ja stereotüübid olid sellised, ent solvas siiski.