AK FOOKUS ⟩ Reet Hiiemäe: eesti pärimuses sõda välja ei joonistugi

Sümbolid aitavad meil end määratleda ja esitleda. Kas praegu on tekkinud mingi sümboolne segadus – kaitseinglid taskus on mõnes mõttes asendunud avalikult vaenulike märkidega?

«Heast» ei ole saanud üleöö «halb» ja ei saa rääkida mingi kvaliteedi või kategooria põhjapanevast asendumisest teisega. Kaitseingel on ikka endiselt taskus, jumalat või muid väeolendeid palutakse lahingusse minnes appi mõlemal sõdival poolel. Vaenulikus tähenduses märgid ja sümbolid on lihtsalt rohkem esil, osalt muuhulgas seetõttu, et meedia meile kõike nendega seonduvat ig päev koju kätte toob.