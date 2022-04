Eero Medijainen ⟩ Vene impeeriumi tõmblused ja 1922. aasta Rapallo leping

Paljud inimesed usuvad, et impeeriumide saatus määratakse ära ajaloo seaduspärasustega. Arvatakse, et iga impeerium läbib oma tõusu, laienemise etapi ja jõuab võimete piirideni, et seejärel alla käia ning koguni laguneda. Sellise maailmavaate toetuseks tuuakse näiteks reeglina Rooma impeerium ja harvem veel mõni teine näide. Kas lõpu eeltingimuseks on teine impeerium või muu jõud, seda täpselt ei teatagi.