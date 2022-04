Rein Taagepera ⟩ Näha kõiki sõjasurnuid

Mälestussambad üle maailma kipuvad sõdu ilustama. Õudsus valetatakse romantiliseks, jäledus pühalikuks. Sellised sambad ei aita edaspidiseid sõdu ära hoida, pigem vastupidi. Meenutavad küll, et inimesi suri, ent sisendavad, et nad surid kaunisti. Noor mees, haljas relv käes, kuul südamesse ja lõpp. Surma hetkel teadmine, et kord seisavad noored neiud postamendi ees ja deklameerivad, et «ilus on surra, kui oled noor», või midagi taolist, kirjutab politoloog Rein Taagepera.