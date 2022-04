PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Krister Kivi: keelamise talumatu kergus

Tunnistan, et mul polnud olnud mõtetki vaadata, mida näiteks smotrim.ru endast kujutab, kuid kuna sideettevõtjad ei tõtanud kohe ettekirjutust täitma, avanes lõpuks võimalus näha rongalikult musta kuube rõivastatud saatejuhti Vladimir Solovjovi, kes parajasti röökis, et Venemaal on vaid üks kõrgeim juht. Mõne sekundiga oli esmapilt käes ning esmaspäeval, kui sideettevõtete töötajad olid lõpuks käsu täitnud, polnuks uudishimu edasi rahuldada saanudki. Kokku on Eestist praegu blokeeritud vähemalt 11 vene veebilehekülge.

Leidub neid, kes ütlevad, et just nii peabki olema: sõja ajal ei saa lasta Kremli propagandal mürgitada edasi siinse venekeelse elanikkonna vaimu. Ukrainas toimuv on tõesti kohutav ning kõlab justkui ratsionaalselt, et meetmeid peab rakendama. Kõrvalepõikena võib nentida, et ega jutt ei peaks käima ainult venekeelseist: olen üllatusena avastanud, et Vene kanaleist on käinud Ukraina kohta teadmisi ammutamas ka eestlastest pensionäre, kes soovinud nn kuulata ära mõlemat poolt.