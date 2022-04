VAATA OTSE ⟩ Kuidas muuta töökeskkond võrdsemaks?

Miks peaks tööandja hoolima kaasatusest? Mida tööandja võidab läbi mitmekesisuse töökohal? Millised aktuaalsed teemad on võrdse kohtlemise voliniku töölaual? Kuidas on kaasavat töökeskkonda ehitatud Nordea pangas?

​Postimees vahendab otseülekandes 12. aprillil Dokfoto Keskuses toimuvat arutelu «Mitmekesisuses on kasu». Arutelu algab kell 15.