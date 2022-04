ARVAMUS ⟩ Kersti Kaljulaid: ukrainlaste aitamine peab olema jätkusuutlik

Venelastel on alati olnud teatud aukartus lääne ees – seal tuleb end üleval pidada, öelda tänan ja palun ja käituda nagu korralik inimene.

Võib-olla sellepärast ongi meil oma lääneliitlasi olnud raske uskuma panna, et Venemaa arvates iseseisvust mitte väärivates riikides on see sõdur vallutajana alati toonud hirmu, piinamist ja surma. Piinavat surma.