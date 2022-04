ARVAMUS ⟩ Ülo Niinemets: mõõtmatult laiuvad viljaväljad muutuvad kõrbeks

Aga kas see on jätkusuutlik? Intensiivsel põllumajandusel on tohutu ökoloogiline jalajälg. Laiuvad monokultuuride põlluväljad on bioloogilise mitmekesisuse mõttes justkui kõrbed. Neis puuduvad looduslikele kooslustele omased toitumisahelad ja nii on need väga vastuvõtlikud haigustele ja rohusööjate putukate rünnakutele. Samuti on neis bioloogiliselt vaesed ja puudulikud mulla aineringed.