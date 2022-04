AK ⟩ EKI keelekool: kas suurtäht teeb püha pühamaks?

Igasuguste tähtpäevade eel ikka küsitakse, mis tähega seda või teist püha tuleks kirjutada. Reegel, et tähtpäevad kirjutame eesti keeles väikese tähega, on kindlalt paigas juba pikemat aega. 1912. a J. V. Veski välja antud «Eesti kirjakeele reeglites» on selgelt kirjas järgmine: «Rahwaste, kuude, päewade ja pühade nimed kirjutatagu, nagu kõik muudki sugunimed, wäikse algtähega. Näit.: rootslane, jürikuu, mihklipäew, jõulud.»

See reegel on kenasti jõudnud ka tänasesse päeva. Õigekeelsuskäsiraamat annab algustähe eristamise jaoks hea põhimõtte: kui algustähest oleneb tähendus, on suure ja väikese algustähe vaheldamine põhjendatud. Kui lauses esineb kõrvuti Mari ja mari, siis siin eristab algustäht selgelt tähendust. Kui aga suurtähega kirjutatakse suuremaid pühasid, siis kas ülestõusmispühadel ja Ülestõusmispühadel on erinev tähendus või hoopistükkis mõju? Seda ma ei usu. Algussuurtäht võib siin tähistada kas koolis õpitu unustamist, võõrkeelte mõju või siis mõne kindla kõnelejaskonna suhtumist ehk siis austust püha sündmuse enda vastu ning kogu seda tähendust, mida see inimestele sümboliseerib. Seda, mida suurtäht sellistel puhkudel ikkagi tähistab, pole uuritud ja võib-olla on seda võimalik välja selgitada hoopis tajukatsete abil. Sellisel juhul viib see meid aga juba psühholoogia, emotsioonide ja muu keelevälise juurde.