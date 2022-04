AK FOOKUS ⟩ Marju Lauristin: me tunneme end Ukraina tagalana, ja see teeb tugevaks

​Kas viimase pooleteise kuu jooksul, mil see sõda on käinud, on ilmnenud midagi, mida te üldse ei osanud oodata, midagi, mis on teid üllatanud ühiskonna reaktsioonides või ühiskondlikes protsessides?

Mind on väga heast küljest üllatanud Eesti ühiskonna valmisolek sellises olukorras unustada väga paljud asjad, mis inimesi on üksteisele vastandanud, ning näidata üles väga suurt heatahtlikkust ja koostoimet Ukraina põgenike aitamisel. Nagu öeldakse: sõda on tõehetk, mis näitab inimeste tegelikke väärtusi, ja on näha, et meil on ikkagi ühiseid väärtusi rohkem kui neid, mis inimesi lahutavad.

Aga millest selline laialdane põgenikesse hästi suhtumine on tulnud, sest mäletatavasti seitse aastat tagasi, kui oli Süüria põgenike kriis, olid ju hoopis teistsugused reaktsioonid?

Siin on ikkagi ju põhimõtteliselt väga suur erinevus, sest Ukraina põgenike puhul, ma usun, et me tunneme ennast kõik tegelikult Ukraina sõja tagalana. Me tunneme, et need naised ja lapsed tulevad meile varjule, selleks et nende mehed, isad, vennad ja pojad saaksid võidelda meie ühise vaenlase vastu.