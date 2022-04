ARVAMUS ⟩ Jüri Kuuskemaa: Pika tänava nime ei peaks hakkkama poliitilistel kaalutlustel muutma

Viimasel ajal on arutletud, millist Tallinna tänavatest hakata pidama ja kujundama linna peatänavaks. Selle mõttekus on küsitav. Ajaloolises plaanis on selleks Pikk tänav. See on siinse asustuse algusest peale ühendanud Härjapeal, praegusel Toompeal asunud linnust mere ja sadamaga. Tänava juurde kuulub ka Pikk jalg, varem ka Pikaks mäeks nimetatu.