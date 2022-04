ARVAMUS ⟩ Rainer Kattel: Venemaa sihib kolmandat maailma

Need riigid moodustavad rõhuva enamuse maailma elanikest. Me peame mõistma, miks see nii on ning mida saame teha, et nende suhtumist muuta. Kui selline olukord jätkub, on Venemaal võimalik aegapidi oma majandus ja kaubandussuhted ümber orienteerida ning seeläbi praegust sõda Ukrainas ning konflikti läänega ainult süvendada ja pikendada.