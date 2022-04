Eerik-Niiles Kross: käes on ajalooline paratamatus teha kaitsevõimes tiigrihüpe

Läänemaailm hakkab jõudma tõdemusele, et Venemaa agressioon Ukraina vastu lõpetas külma-sõja järgse ajastu. Kolmkümmend aastat kestnud suhteline rahupõlv sai läbi. Ka vana Lääne jaoks. Venemaa on seda ajastut muidugi lõpetanud juba 2008 aastast, Putini Müncheni kõnest ja Gruusia ründamisest saadik. Ent Lääs on üritanud nii ennast kui Venemaad veenda nagu oleks «back to business as usual» mitte ainult võimalik vaid ka mõistlik. Eesti-sugused riigid on hiljemalt samast ajast üritanud selgitada, et esiteks, Venemaa ei soovi vana juurde tagasi minna ja teiseks kui Lääs ei tegutse oma elukorralduse ja normipõhise maailma säilitamise nimel kiiresti ja otsustavalt, siis lõppeb see asi suure õnnetusega. Ilmselt ei ole teiste ajaloolisest kogemustest õppimine ikkagi võimalik.