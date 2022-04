ARVAMUS ⟩ Lauri Vahtre: Hiid-Halonen ja Euroopa Nõukogu

Soome ekspresidendi Tarja Halose läinudnädalased väljaütlemised Venemaa, Eesti ja Euroopa Nõukogu teemadel olid kahtlemata jahmatavalt rumalad. Seda tõsiasja on ka juba kommenteeritud. Üks esimesi reageerijaid oli õnneks Sofi Oksanen, kelle sõnal on kaalu nii soomekeelses inforuumis kui laiemaltki. Tabava vastuse kirjutas ka Eerik Kross. Kuid tasub veel kord järele mõelda, mida see episood meile ütleb.