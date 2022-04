ARVAMUS ⟩ Ivari Padar: toidujulgeolek algab laste koolilõunast

Energiahindade tõusu ja sõja mõjul on oodata hinnakasvu jätkumist, aga koolitoidu toetus püsib alates 2018. aastast ühel eurol õpilase kohta päevas. On ilmselge, et euro eest laste kõht korralikult täis ei saa, vähemasti ei suudeta selle eest pakkuda maitsvat ja tervislikku lõunat. Kas tõesti panna lastele viiel päeval nädalal lauale makaronidest valmistatud road? Keegi ei taha ju, et meie lapsed sööksid koolis kõige odavamast toorainest ja odavalt valmistatud toitu.