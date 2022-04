Putin on surnud. Juba 12 päeva tagasi. Tõsi, see oli Amuuri tiiger, kes Minnesota loomaaias hinge heitis. Esimese aprilli jaoks oleks see vist üsna kehv nali, kui mittetiigrit silmas pidada, kirjutab teaduse- ja tehnikatoimetuse juhataja Marek Strandberg.