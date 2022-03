ARVAMUS ⟩ Liina Kersna: haridustöötajatel on võimalik ukrainlasi sõjas päriselt aidata

Sõda Ukrainas kestab viiendat nädalat: 1,8 miljonit Ukraina last on olnud sunnitud oma riigist lahkuma, 2,5 miljonit last on ümber paiknenud oma koduriigis, üle 130 lapse on saanud sõjas surma; ligi kaheksasada haridusasutust on purustatud või kahjustada saanud. Need on karmid faktid 21. sajandi Euroopast.