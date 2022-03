ARVAMUS ⟩ Tiit Lepasaar: Ukraina sõda on värviliste revolutsioonide ees hirmu tundva Vene impeeriumi sõda

Kahekümne esimene sajand ja sõda keset Euroopat. Meile, kes me oleme harjunud rahuga kahe inimpõlve jooksul, tundub see nii uskumatu ja absurdsena, et tahtmatult otsime sellele ka absurdseid seletusi: Putin on hulluks läinud; see pole vene rahva sõda, vaid juhtide oma; loodame, et Putin võetakse maha jne.